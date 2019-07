Stoffer, brandstiftelse og truende adfærd: Grøn Koncert fik politiet på arbejde

Promiller og ild

Alkoholen og promillerne er også en fast del af Grøn Koncert. Og for nogle personer tog de berusende dråber overhånd. To mænd fra Esbjerg, den ene en 29-årig mand uden bopæl, blev taget med i detentionen for at sove rusen ud.

Den anden, 27-årig mand, bliver sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste aggressiv og truende adfærd overfor flere personer på pladsen.

Allersidst på aftenen, klokken 21.25, blev en 25-årig mand taget på fersk gerning, da han var i færd med at sætte ild til noget papir, der sad fast i et træ. Branden blev hurtigt slukket, men da situationen blev vurderet som meget farlig på grund af det tørre vejr, bliver manden sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.