Støttefest skal forbedre Kongeåhallen

Gredstedbro: Omklædningsrum og vinduer, fliser, bænke og toiletter.

Flere steder er Kongeåhallen slidt, og hallens nye halbestyrer, Erik Knudsen, håber der at kunne indsamle penge til en renovering af den 44 år gamle hal.

Selvom Erik Knudsen kun har været ansat som halinspektør siden sommeren 2018, har det givet ham indsigt i hallens tilstand, og derfor vil han sammen med hallens bestyrelse holde en støttefest for Kongeåhallen, der skal finde sted 21. september.

- Vi gør det for at skaffe midler til renovering af hallen. Det er omklædningsrummene, der trænger, og det er især vinduerne, som er min kæphest. Nogle af dem kan hverken åbnes eller lukkes uden nærmest at bruge vold, og det giver dårlig udluftning. Vi vil også have nye fliser, bænke og toiletter derinde, og det hele skal være med til at fremstille hallen på en måde, så vi får et bedre ry, siger Erik Knudsen, der håber på, at festen kan generere mellem 50.000 og 100.000 kroner

Erik Knudsen tror og håber på, at lokalbefolkningen vil bakke op om festen.

- Vi har allerede ambassadører gående rundt til byens borgere for at sælge billetter. Vi håber på 350 solgte billetter, der vil være en tre-retters menu, og så vil to af gutterne fra OS 3 komme og spille, siger Erik Knudsen.