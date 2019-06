Største stemmespild: Se hvor mange stemmer der er spildt i Esbjerg

Esbjerg: Der er tre partier på højre fløjen, som ikke formåede at få over to procent af de samlede stemmer, som det kræver at komme over spærregrænsen.

De tre partier er Stram Kurs, Kristendemokraterne og partiet Klaus Riskær Pedersen.

Det betyder, at der samlet har været 3118 spildte stemmer i Esbjerg Bykreds og Omegnskreds. Herunder ser I, hvor mange stemmer det er fordelt på valgkreds og parti.