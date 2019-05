Større naturbrand i Marbæk Plantage

- Vi gik straks i gang med at overpøse træer og skovbund med vand i vindretningen, så ilden ikke kunne sprede sig yderligere, og først senere gik vi direkte på flammerne og gik i gang med at slukke ilden, fortæller Mølgaard om taktikken.

Tør skovbund

Han opfordrer folk til at holde sig væk fra området.

- Der er ingen personer eller fast ejendom, der er kommet noget til eller har lidt skade, og røgen er som sådan ikke farlig, men vi vil meget nødigt have biler til at holde i vejen for brandkøretøjerne, så folk bedes holde sig på afstand, siger beredskabschefen.

Han forklarer, at skovbunden er meget tør for tiden, og det er både årsagen til, at branden bredte sig hurtigt i begyndelsen, så op mod 500 kvadratmeter er blevet flammernes offer, og at der skal ekstra opmærksomhed på efterslukningen.

- Vi har helt sikkert en del arbejde foran os endnu. Jeg forventer, at vi bliver på stedet og efterslukker indtil langt ud på eftermiddagen, så vi er sikre på, at der ikke ligger noget og ulmer, som kan få ilden til at blusse op igen, siger Jens Mølgaard.

Han ved ikke, hvorfor der var ild i bilen, der stod midt på markvejen.