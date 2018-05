Støjberg var imponeret over 19-årige Ahmad på Ribe Camping

Mandag besøgte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, V) Ribe Camping, hvor hun mødtes med 19-årige Ahmad Nehad. Under rundturen på pladsen imponerede han ministeren ved at have flere jobs, egen bil, store fremtidsplaner og tale godt dansk, ligesom han synes det var mærkeligt, at hans venner ikke havde lyst til at arbejde.

Og det må man sige, at Futtemanden er. Ahmad Nehad fortalte Inger Støjberg, hvordan har flere jobs og derfor har kunnet investere i egen bil, ligesom Ahmad går i skole for at blive bedre til dansk, da han mener det er vigtigt for at kunne bo, leve og arbejde i Danmark. Også vigtigheden af at have mål for fremtiden snakkede han med ministeren om, og her skal han selv være maskinmester, mens hans bror, der også bor i Ribe, vil åbne egen restaurant.

Tankevækkende

Det var Carl Holst, der havde inviteret ministeren.

- Min tilgang er, at den bedste måde at få flygtninge til at blive en del af fællesskabet, det er ved at få dem i arbejde. Det skal ske efter omstændighederne, for folk er ikke ens, og selv om modellen for Ahmad passer her, så passer den måske ikke andre steder, så det handler om tilpasning for den enkelte, sagde Carl Holst.

Ahmad Nehad bragte selv på banen over for Inger Støjberg, at han fandt det en smule mærkeligt, hvordan hans venner kunne sidde derhjemme og få deres smøger og meget andet betalt, uden at skulle arbejde for det, og dette var noget, ministeren bed mærke i.

- Det er tankevækkende, at han siger det om sine venner, men det bekræfter mig jo i, at vi er nødt til at føre en fast hånd omkring dette. Men her tror jeg, at det er vigtigere at en som Ahmad, der siger det til sine venner end at det er mig, der gør det, sagde Inger Støjberg.

- Jeg lagde særligt mærke til hans vilje til at meget ud af hverdagen og opnå de mål, han sætter sig. Sådan burde det være for alle, men sådan er det bare ikke, så Ahmad bør fremhæves som en, alle kunne lade sig inspirere af, sagde Inger Støjberg.