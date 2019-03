Støjberg besøger asylcentret i Hviding

Hviding: Det er kun få uger siden, Kristian Thulesen Dahl(DF) besøgte asylcentret i Hviding, og mandag 25. marts kommer så endnu en prominent gæst på besøg på Center Hviding.

Det er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, der har takket ja til en invitation fra Karina Adsbøl i forbindelse med, at Adsbøl har stillet spørgsmål til ministeren omkring de mange politiudrykninger, der har været til centret.

- Jeg har inviteret ministeren på baggrund af de meget grove episoder der har været på centret og for at se og høre om, hvordan der er blevet fulgt op på dette. Herunder hvordan der sikres tryghed for borgerne i Hviding og centrets ansatte, siger Karina Adsbøl.

Med til mødet og den efterfølgende rundvisning er udover Støjberg og Adsbøl blandt mange andre borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) og borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen(V).