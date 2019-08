Stjerneregn over Rhinguldet

Esbjerg: Den Ny Operas ambitiøse opsætning af Wagners "Rhinguldet" i Musikhuset Esbjerg falder i smag hos anmelderne.

Efter premieren i søndags var der stående ovationer fra et begejstret publikum i en udsolgt sal i musikhuset, og begejstringen blev delt af anmelderne.

Der er seks ud af seks mulige stjerner fra Magasinet Ascolta, og anmelder Peter Wang glæder sig blandt andet over den "forfinede omhu for detaljer". Han oplever Wagners opera som et værk, der er åbent for fortolkninger af alle verdens alvorlige problemer som klima, pengevæsenets uføre og anstændighedens almene forfald. Og han konstaterer, at Den Ny Opera heldigvis forstår at forvalte stoffet. "Det skorter ikke på glimrende, nye og originale sceniske ideer, men de er ikke af den spekulative og forkyndende slags", skriver han blandt andet.

"Rhinguldet" er en del af Richard Wagners Ring-cyklus, der består af fire operaer. Den Ny Opera opførte "Valkyrien" i 2017, "Siegfried" er planlagt til 2021 og "Ragnarok" i 2023. Der er planer om en samlet opførelse af hele Ring-cyklussen i 2024.