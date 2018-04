Stjerner og vandbærere mødtes i Dokken

Dartspillere fra det meste af kloden var med ved weekendens Denmark Open-stævne i dart i Dokken. Et stævne, som er Skandinaviens største og som samtidig varmer op til, at Esbjerg skal være VM-vært i dart i 2021.

ESBJERG: 28-årige Aileen de Graaf fra Holland er én af stjernerne denne søndag i Dokken i Esbjerg. Hun er professionel dartspiller, og hun er kommet til Esbjerg for at vinde og om muligt lægge yderligere en pengepræmie på 8000 kroner oven i de 11.000 kroner hun scorede for førstepladsen i kvindernes række lørdag.

Aileen de Graaf er nummer to på kvindernes verdensrangliste, og de seneste fire år har den 28-årige hollænder levet af sin sport.

- Inden jeg blev professionel for fire år siden arbejdede jeg som sygeplejerske. Jeg har gode sponsorer som betaler mine udgifter til rejser og turneringer, og så er det ellers resultaterne, som afgør hvor stor en indtjening jeg får ud af det. Jeg stiller op til stævner rundt om i Europa, så jeg er meget på farten, fortæller den 28-årige kvinde, som også er mor til to små børn.

Det er ti år siden hun startede med at spille dart.

- Min mand lærte mig at spille, men efter et halvt år var jeg bedre end ham, siger den unge verdensstjerne inden for en sport, som er særdeles udbredt i hendes hjemland Holland.

Hun synes godt om stævnet i Esbjerg.

- Det er et rigtig godt stævne, som er velorganiseret, som det altid er i Danmark, mener hun.