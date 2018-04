Stjernearkitekt skal lave sit tredje Vadehavscenter

Arkitekt Dorte Mandrup, der står bag Vadehavscentret i Vester Vedsted, er blevet udvalgt til at skulle tegne det storslåede Wadden Sea World Heritage Centre, skal opføres i Groningen-provinsen på Hollands nordkyst. For Dorthe Mandrup bliver det dermed det tredje, internationale Vadehavscenter i forbindelse med Unescos indsats omkring Vadehavet.

- Vi er meget glade for at kunne slutte cirklen omkring Vadehavsprojekterne i det unikke Unesco-beskyttede landskab. Udover at bidrage til beskyttelsen af et enormt vigtigt naturområde, er vi glade for at kunne være med til at skabe forståelse omkring den storslåede natur og ikke mindst gøre det til en endnu mere speciel oplevelse at besøge Vadehavet, siger Dorte Mandrup i en pressemeddelelse og forklarer, at det kommende projekt, Wadden Sea World Heritage Centre, skal opføres i havnebyen Lauwersoog i Groningen-provinsen på Hollands nordkyst.

Luksushotel

Turister vil i høj grad kunne komme til at kunne nyde naturen som en del af deres besøget, for på centrets sjette sal kan man forlænge sit ophold med en nat på et luksushotelværelse med udsigt over Vadehavet eller en middag i restauranten på første række til centrets mange pools, hvor sæler plasker rundt.

- Et helt naturligt fokuspunkt for bygningen blev foreningen med det omkringliggende hav. Med Vadehavets skiftende dybde fandt vi inspiration til den stødt stigende overgang fra niveau til niveau i bygningen, der giver gæsterne en fornemmelse af at være en del af tidevandets eget liv, forklarer Dorte Mandrup.

Centret bliver endnu et samlingspunkt for bevarelsen af Vadehavet, der strækker sig helt til Esbjerg og er udpeget af Unesco som verdensarv. Ambitionen er, at centret skal blive et internationalt genkendeligt symbol, som skal minde om vigtigheden af at beskytte den unikke naturarv, som Vadehavet repræsenterer.