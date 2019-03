Stjernearkitekt bifalder: Musikhuset Esbjerg får en ansigtsløftning

Omkring 4,5 millioner kroner vil det rende op i at skabe et nyt indgangsparti, der åbner huset op mod Torvegade-aksen og samtidig forøger Sydvestjyllands kulturelle mødesteds nuværende 10.000 kvadratmeter med yderligere 125 kvadratmeter. Udvidelsen skal samtidig give plads til en helt ny café og mødested, som i dagligdagen skal være med til at skabe liv i huset ved at lokke esbjergensere og turister inden for til en afslappet frokost eller en kop kaffe. Derudover ønsker Musikhuset flere aktiviteter i hverdagene, og det er et mål i sig selv at få flere studerende til naturligt at benytte Musikhuset.

Esbjerg: Det knap 22 år gamle Musikhuset i Esbjerg står over for både en udvidelse og en ansigtsløftning, og allerede i denne måned går arbejdet i gang.

Velvillige fonde

- Torben Seldrup og jeg har gennem flere år talt om, at indgangen er lidt for undselig, og for et par år siden besluttede vi os til at gøre noget ved det. Vi fik opbakning i bestyrelsen, og så har jeg været ude med indsamlingsbøssen hos en række fonde, der før har været velvillige, da vi skulle have nye stole til Musikhuset. Vi spurgte Jan Utzon, om han ville slå streger på projektet, men han svarede, at det ikke behøvede at være ham - blot bygningens arkitektur blev vist respekt. Så vi har haft Tekt Arkitekterne på, ligesom Ingeniør'ne har lavet beregninger for udbuddet, fortæller Johnny Søtrup.

Indtil dato er der samlet knap tre millioner kroner ind hos Lida og Oskar Nielsens Fond, Esbjerg Fonden, Claus Sørensens Fond, Hoffmann Fonden, Esbjerg Ugeavis' Fond og ObbekjerFonden.

- De fortjener stor ros, for man må sige, der var mange ting i Esbjerg, der ikke var blevet til noget, hvis vi ikke havde haft disse fonde. Oveni det har vi et par ansøgninger ude, som vi har forhåbninger til, så vi håber at komme op på mindst 3,5 millioner kroner. Resten kan vi nok skrabe sammen selv, for vi har sparet lidt op til formålet de senere år, siger Johnny Søtrup.