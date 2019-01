Stjal computere for 362.000 kroner i Bramming - nu skal de i retten

To 25-årige mænd fra Aarhus kommer den 25. januar i retten tiltalt for at have stjålet værdier for sammenlagt to millioner kroner ved indbrud på efterskoler. Det største tyveri fandt sted fra Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole.

BRAMMING: Tirsdag den 13. marts mellem klokken 19 og 20.30 sad de 130 elever på Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole bænket til et foredrag med den daværende kvindelige danske landsholdsmålmand i fodbold, Stina Lykke.

I samme tidsrum brød indbrudstyve ind i fem af skolens elevfløje og stjal her 42 bærbare computere samt en Play Station til en samlet værdi af 362.000 kroner.

Indbruddet på skolen i Bramming var samtidig indbruddet med størst udbytte af i alt 30 indbrud og tyverier på efterskoler, som to 25-årige mænd fra Aarhus nu skal fremstilles for ved et retsmøde i Aarhus den 25. januar. De to mænd er tiltalt for at have stjålet værdier for sammenlagt omkring to millioner kroner fra 30 forskellige skoler i Jylland og på Fyn.

Det første tyveri på det meget lange anklageskrift blev begået for et år siden - den 5. januar 2018 - på en efterskole i Bjerringbro. Her stjal gerningsmændene ni bærbare computere og andet elektronisk udstyr til en samlet værdi af 40.000 kroner.