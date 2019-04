Stjålne smykker: Politiet leder efter rette ejere

Kender du et eller flere af disse smykker? Så vil Sydøstjyllands Politi gerne have et praj.

Under efterforskningen af en række indbrud er der fundet en del smykker, og håbet er nu at finde de rette ejere. Noget tyder på, at smykkerne stammer fra indbrudstyverier, der er sket i perioden fra sommeren 2018 til marts 2019.

- Når vi har fundet smykkernes rette ejere, kan vi forbinde de formodede tyvekoster til et konkret gerningssted og stille gerningsmændene til ansvar - og selvfølgelig levere det stjålne tilbage, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Sydøstjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.