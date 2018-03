Stigende lejlighedspriser: Esbjerg overhaler København

Esbjerg: Priserne for ejerlejligheder fortsætter priserne med at stige. Det seneste år er kvadratpriserne på landsplan steget med 8,4 procent. Og fokuserer man på landets fem største kommuner, er der øgede salgspriser over hele linjen, viser tal fra Boligsiden.dk.

Den største stigning er i Esbjerg, hvor ejerlejlighedskøberne i februar måtte betale 15 procent mere per kvadratmeter i forhold til samme måned sidste år. På den måde overhaler Esbjerg både Aarhus og København, der ellers har oplevet markante prisstigninger de seneste år.

Plads til vækst

Ligesom Esbjerg er København med til at trække den samlede procentvise stigning op med en ændring i kvadratmeterprisen på 11,4 procent, mens Aarhus Kommune, med en stigning på blot fire procent, trækker prisgennemsnittet ned. I Odense og Aalborg ligger prisstigningerne på henholdsvis 7,8 og 7,6 procent.

-At stigningen er størst i Esbjerg skyldes, at der er plads til mere vækst, fordi priserne er markant lavere her end i de øvrige store byer. Der skal dermed ikke nær så meget til for at skabe en stor stigning, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Mens kvadratmeterprisen i Københavns Kommune er oppe på 40.265 kroner, halter Esbjerg Kommune noget bagefter med 15.360 kroner pr. kvadratmeter.