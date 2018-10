Stifinderkurser for skole-ledere aflyst: Skole taber 140.000 kroner

Bohrskolen havde besluttet at bruge én million kroner på at sende 11 fra skolens lederteam på de såkaldte stifinderkurser, men har nu måttet aflyse al deltagelse. Det betyder et tab på 140.000 kroner for annullering af den indgåede aftale med Stifinder.

Esbjerg Kommune: Bestyrelsen for Bohrskolen må notere sig en økonomisk lussing på 140.000 kroner, efter at skoleleder Ole Lerke har måttet aflyse en allerede indgået kontrakt om at sende 11 medarbejdere fra skolens lederteam på de såkaldte stifinderkurser til en samlet rabatpris på én million kroner. JydskeVestkysten kunne for nogle uger siden fortælle, hvordan fem skoleledere og to ledere i Familie & Forebyggelse havde været afsted på kurset, der koster 128.000 kroner per deltager. På Facebook kunne man se billeder, hvor deltagerne sidder i et gigantisk tipi-telt, arbejder med rafter eller vader igennem vandet i en sø, og Ole Lerke, der selv havde været afsted, var voldsomt begejstret for kurset. Han ønskede derfor at sende yderligere 11 ledende medarbejdere afsted og fik sig forhandlet til en rabat og en aftale, der betød, at Bohrskolen skulle betale 250.000 kroner hvert år i fire år.

Beskrivelse Stifinderprogrammet skriver blandt andet følgende om kurset: "Fokus er på ledership og i særdeleshed på det personlige lederskab. Stifinderprogrammet er forbundet med nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver og evnen til at praktisere personligt lederskab. Stifinderprogrammet henvender sig til ledere og specialister, der er nået til et punkt i deres karriere, hvor de vil udforske, revidere og forfine deres ledelsesstil og performance".

Fornyet prioritering I bestyrelsesreferatet fra det seneste møde på Bohrskolen står der blandt andet: .(..)..Forudsætningerne har ændret sig undervejs i forløbet, hvilket desværre efterlader Bohrskolen med et økonomisk tab. Der foreligger stadig en stor og vigtig opgave i forhold til at kompetenceudvikle ledergruppen, som nu skal løses på anden måde." Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er disse forudsætninger, at Esbjerg Kommunes skolechef Bo Meldgaard bad Ole Lerke om at tage sine prioriteringer op til fornyet overvejelse. Det skete blandt andet på bagkant af byrådets budgetforhandlinger, der de kommende år vil udløse voldsomme besparelser. Dertil kom, at valget af stifinderkurset, der ikke er en kompetencegivende lederuddannelse, havde udløst en del polemik, idet flere byrådspolitikere ikke ligefrem var begejstrede for anvendelse af midler fra hverken skolebudgetter eller den kommunale kasse til stifinderkurser - rabat eller ej.

Tænkeboksen - Det er korrekt, at Ole Lerke og jeg har haft en samtale på min foranledning, hvor jeg bad ham genoverveje, om man ikke kan opnå samme ledelses- og team-mæssige gevinster med en anden slags uddannelse, og det er han nu gået i tænkeboks omkring. Samtidig er kontrakten på stifinderkurserne for de tidligere omtalte 11 medarbejdere blevet annulleret, og det har udløst en kompensation til Stifinder i størrelsesordenen cirka 140.000 kroner, forklarer Bo Meldgaard. Direktøren for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, oplyste for godt 14 dage siden til JydskeVestkysten, at Esbjerg Kommune - i lyset af den popularitet, stifinderkurset havde opnået blandt medarbejdere på kommunens skoler - vil gennemgå strategien for brug af kompetenceudviklingsmidler, og at der ikke vil blive givet kommunalt tilskud til flere stifinderkurser fra Børn & Kulturs kompetence-udviklingspulje. Status på kommunale lederes deltagelse i stifinderkurser er p.t., at der ligger tidligere aftaler om to pædagogiske lederes deltagelse, oplyser Jørn Henriksen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ole Lerke.