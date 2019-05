Stenkast mod politiet: Ung iraker slap for udvisning

En 23-årig herboende, irakisk statsborger stod foran en udvisning, da han fra en lignende sag sidste år var blevet idømt en betinget udvisning. En enstemmig landsret valgte dog ikke at udløse den betingede udvisning, hvorfor den unge, irakiske mand med et langt synderegister bag sig fik lov til at blive i Danmark.

Esbjerg: - Du får en chance mere, og den håber vi, at du griber, lød den afsluttende bemærkning fra dommeren i Vestre Landsret, efter hun havde fældet dom over en 23-årig herboende irakisk statsborger.

Sammen med to andre stod han tiltalt for at have truet og, i flere tilfælde, at have kastet sten mod politiet på Stengårdsvej helt tilbage i juni 2016. Den 23-årige Irakiske statsborger havde en betinget udvisningsdom fra sidste år, hvor han blev fundet skyldig i vold og trusler mod politiet. Derfor mente anklageren, at det var på tide, at den unge, irakiske mand, fik inddraget sin opholdstilladelse og blev udvist fra Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Den anbefaling valgte landsrettens tre dommere og tre domsmænd ikke at følge med den begrundelse, at karakteren af forbrydelsen ikke stod mål med hans tilknytning til Danmark og hensynet til samfundets orden. I stedet lød dommen på endnu en betinget udvisning samt en stadfæstelse af byrettens dom på fire måneders ubetinget fængsel for trusler og stenkast mod politiet.

De to andre tiltalte, begge danske statsborgere på 22 år med indvandrerbaggrund, fik hver tre måneders ubetinget fængsel i tillæg til de fem år og fem år og 9 måneders fængsel, som de blev idømt i sagen om ulovlig våbenbesiddelse i marts i år.