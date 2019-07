Stella er fri af tvangsanbringelser

Esbjerg: Pigen, der gik under jorden, er fri. Stella Falkenberg, der et par dage efter juleaften sidste år udeblev fra sit tvungne bosted i Nordjylland og levede under jorden i flere måneder, er nu fri af de kommunale systemer og tvang.

Hun er fyldt 18 år, og myndighederne kan ikke opretholde tvangsanbringelsen af hende på børne- og ungeinstitution.

Senest har hun boet på en institution på Ulvevej i Esbjerg, men i praksis flyttede hun hjem til sin far, Henrik Falkenberg, et par måneder før, hun fyldte 18 år.

- Vi tager på ferie på Malta sammen til august, fortæller Henrik Falkenberg, der glæder sig over, at der nu er ved at falde ro over Stella.

Hun er ved at tage kørekort, er blevet opereret i sit knæ og er klar til at starte på en frisk. Hendes håb er at komme på guideskole.

Et enkelt hængeparti er der dog for Stella. Da hun gik under jorden for at gemme sig for myndighederne, tog hun til Tyskland. Her blev hun indlagt på et sygehus, men da hendes EU-sygesikringsbevis var tilbageholdt på bostedet, havde hun ingen dokumentation til betalingen af behandlingen. Hun har derfor fået en regning på 34.000 kroner, som den danske sygesikring normalt ville betale. På grund af ferie og manglende betaling er denne sag gået i hårdknude.

- Det er et beløb, som Stella ikke kan betale; derfor løber der rykkergebyrer og inkasso på, indtil kommunen betaler regningen, siger Henrik Falkenberg.

Stella blev tvangsanbragt, da hun ikke kunne sammen med sin mor, der havde forældremyndigheden, og som Henrik Falkenberg er skilt fra. Myndighederne mente samtidig, at Stella ikke kunne tage vare på sig selv. Hun skadede sig selv og blev indlagt på en lang række sygehuse i Danmark og udlandet med besvimelsesanfald og psykiske problemer.