Statusmøde omkring oversvømmelser: Esbjerg Kommune forstår frustrationer over Kongeåsituationen

Blandt andet ses der på mulighederne for at pumpe vandet ud i Vadehavet, hvad vil det koste, og hvordan kan det gøres uden at fisk og andet dyreliv ødelægges. Der ses også på mulighederne for at genetablere Vadehavskanalen samt hvilken effekt det vil have, hvad det vil koste at drifte og om det kan lade sig gøre af hensyn til den natur, Vadehavet er en del af.

- Esbjerg Kommune skal overholde vandløbsregulativet, og i den sammenhæng må vi hverken gøre mere eller mindre. Sådan er reglerne, uagtet at vi står i en træls situation, siger udvalgsformand for Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen, der dog ikke ikke bryder sig om den kritik, der rettes mod de medarbejdere, som arbejder med at forvalte regulativet.

Offentlige vandløb forvaltes ud fra et regulativ, der er en slags kontrakt mellem lodsejerne, kommunen og naturen. Det skal sikre det vandløbets evne til at føre vand og naturinteresserne i vandløbet. Regulativernes krav til vandføringsevne eller dimensioner skal ikke tage højde for enhver situation, så oversvømmelser kan ske, selvom regulativerne er overholdt.I Esbjerg Kommune afventer man også udfaldet af en taksationssag, der handler om, hvorvidt Esbjerg Kommune har vedligeholdt Kongeåen i henhold til regulativet. Esbjerg Kommune vurderer, at regulativet er overholdt.

Løsninger tager tid

Mulighederne for at bygge ådiger og for at ekstensivere driften er også nogle af de løsningsforslag, som der ses nærmere på af arbejdsgruppen, der består af Sydvestjysk Landboforening, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Esbjerg Kommune. Fredag var parterne samlet til midtvejsmøde, og i maj 2018 forventer arbejdsgruppen at levere et grundlag, som politikerne ved de forskellige instanser og organisationer kan tage stilling til. Herefter vil det være politikerne i Esbjerg, som beslutter om og i givet fald hvilke forslag, forvaltningen skal arbejde videre med.

- Det nytter ikke, at løsningerne er forhastede eller uovervejede, selv om der efterspørges handling nu og her. Vi skylder borgerne og erhvervet i området at træffe de bedste valg, siger kommunens direktør for teknik og miljø, Hans Kjær og forklarer, at der måske kommer nye muligheder med en revideret vandløbslov. Denne kan blandt andet være med til at give bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne, hvor opstrøms liggende kommuner hjælper med at tilbageholde vandet, så de nedstrøms liggende kommuner kan håndtere vandet i en passende takt.

En anden anke fra lodsejerne i Vilslev har været, at man ikke har ændret i vandløbsregulativet efter fjernelsen af stemmeværket ved Jedsted Mølle. Her forklarer Hans Kjær, at der skulle laves en reguleringssag, men at vandløbsregulativet ikke skulle ikke ændres, ligesom det heller ikke er Esbjerg Kommunes opfattelse, at fjernelsen af stemmeværket har betydning for de aktuelle vandproblemer.