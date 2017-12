Stationsleder sagde tak for indsatsen i Bramming

Bramming: Alle var vanen tro iført deres stiveste puds, da der fredag aften blev afholdt Nytårsparade på Station Bramming.

Blandt de fremmødte til at sige tak for indsatsen var beredskabschef Jens Mølgaard og viceberedskabschef Kjeld Tauman fra Sydvestjysk Brandvæsen, ligesom også stationsleder i Bramming, Michael Friis, gjorde status og takkede hjerteligt for indsatsen til både brand- og falckfolk.

- I skal alle sammen have en kæmpe tak og stor ros for jeres indsats. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, uanset om det gælder brand eller andet, og overalt oplever jeg en stor entusiasme, stor faglighed og godt samarbejde, sagde Michael Friis og forklarede, hvordan man i 2017 har haft 79 udrykninger mod 60 i 2017.

Selvom tallet er en fremgang på næsten 20 pct, så ser Michael Friis det ikke som en decideret stigning, men mere som et tegn på, at vi er tilbage i normalen i forhold til tidligere år.

Heraf er man 11 gange rykket ud til bygningsbrande til blandt andet en større gårdbrand i Gørklint i marts, ild i et stuehus, ild i et fyrrum og ild i en bil, hvor man når at få branden slukket på grund af årvågne brandfolk, der forhindrer branden i at sprede sig til to garager og et hus.

Michael Friis nævner i talen også udrykning til ni forureninger og et stort gylleudslip i Tømmerby, ligesom man også har haft et enkelt udkald med dødelig udgang ved et trafikuheld på Roustvej i februar. Sammenlagt har Station Bramming været rykket ud til fire fastklemte personer mod syv i 2016.

- Tak for indsatsen, og jeg glæder mig til at være sammen med jer i det nye år og for den sags skyld mange år frem i tiden, sagde Michael Friis.