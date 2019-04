Statens Kunstfond: Vi kan ikke afskaffe bandekrige

Sammen med Real Dania Fonden har Statens Kunstfond uddelt 3,6 millioner kroner til et kunst- og kulturprojekt i det socialt udsatte boligområde på Stengårdsvej i Esbjerg Ø. Ifølge formanden for Statens Kunstfond, Michael Bojesen, kan kunsten være med til at udvikle mennesker og skabe fællesskaber.

Esbjerg: Tirsdag den 2. april kunne JydskeVestkysten fortælle, at Esbjerg Kommune i samarbejde med Statens Kunstfond har søsat et kunst- og kulturprojektet, "6705 + Statens Kunstfond" på Stengårdsvej til en sum af 3,6 millioner, der kommer fra Real Dania Fonden og Statens Kunstfond. Både kommunen og Kunstfonden har udtrykt begejstring over, at beboerne med det nye projekt får mulighed for flere berigende kunstoplevelser, der sætter tydelige spor og giver energi til en langsigtet byudvikling, stod der i den fælles pressemeddelelse. Men hvad betyder det? Det svarer formanden for Statens Kunstfond, Michael Bojesen, på.

Hvordan får et udsat boligområde gavn af dette kunstprojekt?

Hos Statens Kunstfond tror vi, at kunst er vigtigt for mennesker. Kunsten får os til at reflektere. Kunst er med til udvikle os som mennesker ved, at det kan omsættes til velfærd. Det kan det på den måde, at kunst kan være med til, at vi udvikle vores kreative evner og være genstand for møder og samtaler mellem mennesker. Det er ikke noget, der kan gå ind og løse nogle konkrete problemer. Det, som kunsten kan i denne sammenhæng er på et mere abstrakt plan og med en effekt, der skal måles på det længere sigte. Det er eksempelvis, at man gennem kunstoplevelser kan skabe nogle nye fællesskaber.

Hvad har I lagt vægt på, da I uddelte penge til dette projekt

Det er vigtigt at sige, at vi er tre parter, der er gået ind i det her projekt - og ikke kun Statens Kunstfond. Real Dania har støttet med et markant beløb, mens Esbjerg Kommune også er med, ved at de stiller kommunale ressourcer til rådighed gennem lokale folkeskoler, biblioteker og Esbjerg Ensemble, som alle er involveret i projektet. Men for os i Statens Kunstfond har det været vigtigt, at vi gerne ville nå ud til et område med borgere, som, ren statistisk, normalt ikke har en så stor berøring med kunsten. Og i Statens Kunstfond er det netop vores opgave at brede kunsten ud til alle borgere i Danmark.

Når et socialt udsat boligområde får tilført 3,6 millioner kroner til et projekt, kunne man vel godt sige, at de penge også kunne bruges på løse nogle konkrete problemer i området. Hvad tænker du om det?

Ja, det kan man sagtens argumentere for. Jeg bilder mig ikke ind, at vi med dette projekt kommer til at afskaffe bandekrige eller får bugt med socialt armod. Det er ikke vores opgaver at løse de problemer. Hos Statens Kunstfond har vi til opgave at brede kunsten ud, og i dette tilfælde at skabe glæde og fællesskab gennem kunsten.

Hvad er jeres formål med projektet?

Det er et pilotprojekt for os. Vi har ingen erfaringer at trække på, når det kommer til at lave kultur- og kunstprojekter i et udsat boligkvarter. Udover at sprede kunsten ud til nogle borgere, der ifølge statistikkerne ikke er store kulturforbrugere, så vil vi med projektet gerne udforske, om det kan være med til at bygge bro mellem sociale grupper. Derfor er det vigtigt, at det er os, der kommer ud med kunsten til borgerne - og ikke borgerne, der skal trækkes ud til kunsten.

I pressemeddelelsen siger du, at I gerne vil tilføre æstetiske dimensioner til området. Hvad betyder det?

Både fysisk og visuelt kan kunsten være med til at skabe en ny identitet for området. Vi trives bedre i omgivelser, der er pænere.

I hvor høj grad tror du, at beboerne er interesserede i et kunstprojekt?

Indtil videre har vi fået flere positive tilbagemeldinger. Men her er det også vigtigt for mig at sige, at det er afgørende, at borgerne selv tager et ejerskab på de forskellige projekter, for at de finder ud af, hvad der er væsentligt for dem og har netop deres interesse.