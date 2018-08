Startdato fastsat for renovering af P-øst i Ribe

Ribe: Det bliver formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen(S), der tirsdag 4. september vil tage det første spadestik i arbejdet med at lægge asfalt på den store P-øst parkeringsplads tæt på Ribe Banegård.

I 2017 afsatte Esbjerg Byråd tre millioner kroner til en omfattende fornyelse af P-øst arealet, for at opnå en mere optimal udnyttelse af det centrale område, og Søren Heide Lambertsen forklarer, at man først starter projektet nu hvor højsæsonen for turistbesøg er droslet ned. - Hele pladsen kommer til at fremstå meget anderledes. Fornyelsen med asfalt og ny beplantning vil virkelig løfte oplevelsen af pladsen, og med to nye bænke skabes der også plads til ophold, Søren Heide Lambertsen, der tager hul på den praktiske del af arbejdet med spaden tirsdag kl. 9. Fremtidens brugere af p-pladsen kan se frem til, at der også formidles noget om pladsens historie.

I et samarbejde med Sydvestjyske Museer bliver Ribes voldgrav fra 900-tallet markeret i p-pladsens belægning med granitsten, og Søren Heide Lambertsen forklarer, at der bliver sat en informationstavle op centralt, så besøgende kan læse mere om stedets historie.

P-øst omkranses af et grønt område med afskærmende effekt ud mod jernbanen, og mod Rosen Allé plantes der en række gadetræer for at skabe en allé-stemning. - Forløber renoveringen planmæssigt bliver den nye p-plads klar i midten af november. Dermed burde den være klar, når juleturismen tager til, slutter Søren Heide Lambertsen.