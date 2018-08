Stafet for livet i Gørding i en mindre udgave

Arrangørerne af Stafet for Livet i den kommende weekend i Gørding skruer ned for forventningerne. Mandag eftermiddag var der 305 tilmeldte deltagere.

Gørding: I 2016 var der 563 deltagere i den første udgave af Stafet for Livet i Gørding. Sidste år steg det tal til 577 deltagere, som tilsammen tilbagelagde 2512,8 kilometer i løbet af de 24 timer stafetten varer - og som også sørgede for, at der blev et overskud på 200.000 kroner fra arrangementet i Gørding til kræftforskning og forebyggelse.

I år holdes så den tredje udgave af Stafet for Livet i Gørding, og Maria Thøgersen, som er tovholder for arrangementet, skruer på forhånd forventningerne til deltagertallet ned.

- Lige nu har vi 305 tilmeldte deltagere. Vi har erfaring for, at der kommer ganske mange i dagene op til starten, så mon ikke vi runder de 400 deltagere, siger hun og føjer til, at alle kan komme hen på sportspladsen i Gørding og melde sig til - også når arrangementet er godt i gang mellem lørdag klokken 11 og søndag klokken 11.

Maria Thøgersen mener, at der er flere faktorer, som spiller ind i forhold til, at forhåndsinteressen er mindre i år end de to foregående år.

- Måske handler det om, at nyhedens interesse nok er lidt mindre nu. Måske er det sommerens mange byfester, som spiller ind ligesom festugen i Esbjerg også kan spille ind. Men vi glæder os rigtig meget til arrangementet i Gørding uanset hvor mange, der kommer. Der bliver musik, underholdning og bankospil, ligesom vi i år har en stor tegnekonkurrence for børn og unge op til 18 år, fortæller Maria Thøgersen.

Ligesom de foregående år vil der også deltage en gruppe fightere - mænd og kvinder, som er eller har været ramt af en kræftsygdom. Én af disse, Nora Olesen fra Gørding, vil samtidig være kvinden, som holder årets tale til deltagerne i stafetten.