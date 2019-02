Stafet for Livet indbyder til kickoff-møde om medicinsk cannabis hos Semco Maritime

Sammen med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling indbyder Stafet for Livet til et møde om kræftbehandling og cannabis den 19. februar hos Semco Maritime på Esbjerg Brygge. Mødet er opstart til årets Stafet for Livet den 25.-26. maj.

Esbjerg: Tirsdag den 19. februar indbyder Stafet for Livet og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Esbjerg til foredrag hos Semco Maritime på Esbjerg Brygge. Mødet bliver samtidig optakt til årets Stafet for Livet-arrangement den 25. og 26. maj i Veldtofte Idrætspark. Arrangementet finder sted i kantinen hos Semco Maritime, hvor der udover status på Stafet for Livet i 2018 og kickoff for 2019 også er mulighed for at høre projektleder Susan Hovmand Lysdal fra Kræftens Bekæmpelse fortælle om medicinsk cannabis som alternativ kræftbehandling.

Der er gratis adgang til foredrag og informationsmøde, hvor arrangørerne endvidere byder på kaffe og kage samt underholdning ved Anna Emmeluth med Band.