Stafet for Livet er aflyst i Gørding

Der bliver ingen Stafet for Livet i Gørding til august. Hovedårsagen er, at der har været for få frivillige til at arrangere den store begivenhed.

- Der skal jo være nogen til at styre pladsen, samle sponsorer stå for mad og alle de andre gøremål, siger han.

- Det er ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med frivillige, siger Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet-koordinator, Mette Nielsen.

Selvom arrangørerne har haft held med at lave løbet for kræftramte til en folkefest i Gørding, så er det blevet besluttet at droppe løbet i 2019.

For tiden består styregruppen for Stafet for Livet i Gørding af Jørgen Jacobsen, Johnna Christensen, Jesper Lund og med Kurt Christensen som tovholder.Interesserede kan kontakte Kurt Christensen på telefon 52 88 27 58 eller via mail på eksfyn@live.dk

Ikke opgivet

Kurt Christensen og den nye styregruppe har dog ikke opgivet at holde Stafet for Livet i Gørding. Men de satser på, at det bliver i 2020 næste gang.

- Vi tager et sabbatår, og så giver vi det en chance. Det er jo en god måde at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Går vi rundt med indsamlingsbøssen, så bliver der ikke samlet 100.000 kroner ind. Men det har vi sendt afsted de seneste år, siger Kurt Christensen, der selv er kræftpatient og har deltaget ved de tidligere stafetter i Gørding iklædt den gule trøje, som fighterne bærer ved Stafet for Livet.

- Kræft har vi alle haft inde på livet, så derfor skal vi arbejde videre med det. Vi sætter alle sejl ind på, at det lykkes. Hen over foråret og sommeren arbejder vi på at se, om der er nogle i Bramming, som vil være med til at arrangere Stafet for Livet i Gørding, slutter Kurt Christensen.