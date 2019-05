Stafet for Livet: Havearbejde førte til opdagelse af kræftknuden

Godt et par tusinde er i dette døgn forsamlet i Veldtofte Idrætspark til Stafet for Livet. Her fejrer de livet, sørger over deres døde og samler i fællesskab penge ind til kampen mod kræften.

- Jeg ville lige fiske de småkviste op, og det var dér, jeg mærkede en knude i mit bryst. Jeg gik til læge tirsdag den 22. maj, og allerede to dage senere fik jeg diagnosen. Jeg tænkte "sikke noget lort, men nu må jeg vente og se, hvor bussen kører hen". Det værste i hele forløbet var at give mine forældre og mine to børn besked. Børnene bor til daglig i Århus, men var på besøg i Esbjerg hos deres far, og de måtte jo have det at vide, siger Sanne Lund.

- Sygdoms-forløbet har givet mig styrke og et andet og mere optimistisk livssyn. Jeg ser det smukke i alting. Den da, jeg fik at vide, at jeg havde kræft - den 24. maj sidste år - gik jeg forbi en rosenbusk, der lige var sprunget ud, i Torvegade. Jeg standsede, stak næsen hen til blomsterne og snusede kraftigt ind. Jeg følte, at jeg skulle tage mig tid til få det hele med, alt det smukke i livet, fortæller Sanne Lund, inden hun slutter sig til de andre fightere på festpladsen, hvor formanden for Stafet for Livet i Esbjerg, Søren Andersen, er i gang med at give sin pep-talk til de godt 2.100, der indtil nu har meldt sig til denne ottende udgave af 24 timers-stafetten, som slutter søndag klokken 12.

Dét er den eneste gang under samtalen, hun ikke smiler. For Sanne Lunds ansigt er nærmest præget af et permanent smil. Kræftsygdommen har gjort hende - og det er vel at mærke hendes eget ord - til "jubel-idiot".

Kæmp og tro

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der også sidste år fik lov at tale på pladsen, er med igen. Han har fået æren af at følges med fighterne på den første runde med Esbjerg Post-Orkester i spidsen.

- Kræften har mange ansigter, og man kan let komme til at føle sig magtesløs, når det virker urimeligt og tilfældigt, hvor sygdommen slår ned. Netop derfor har vi brug for Stafet for livet. Den giver håb og en følelse af at gøre noget aktivt. Allerede inden vi har skudt stafetten i gang, har I samlet rigtig mange penge ind. I gør allesammen en kæmpe stor forskel i dag - og det nytter. Husk på det, når I når ud på de små timer. Når I er trætte, og det hele måske er ved at være lidt træls. For det handler kampen mod kræften nemlig også om. At kæmpe videre, når det bliver rigtig hårdt. At tro på det, når det ser mest sort ud. At give den en ekstra skalle, selv om der er langt til lyset for enden af tunnelen, lød det fra Frost Rasmussen, inden han talte direkte til fighterne:

- Stafettens æresgæster er selvfølgelig fighterne. Alle jer i de gule t-shirts, der er eller har været ramt af kræft. I bærer en særlig historie med jer og fortjener, at det her døgn er til ære for jer.