Stafet For Livet varmer op til syvende runde i Esbjerg

Ambitionen er, at Stafet for Livet skal vokse hvert år, så man kan samle endnu flere penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Arkivfoto: Chresten Bergh

Opvarmningen til dette års Stafet for Livet Esbjerg er i fuld gang. Med to måneder til start er 400 tilmeldinger allerede i hus, og arrangørerne håber at den syvende udgave vil byde på endnu en deltagerrekord.

Esbjerg: Fra Esbjerg til Paris og tilbage igen 25 gange til fods. Så langt gik 3735 deltagere ved fælles hjælp på 24 timer under sidste års Stafet for Livet Esbjerg. Derved lykkedes det at indsamle 1,2 millioner kroner til Kræftens Bekæmpelse. Og nu er det blevet tid til at gøre det hele igen. De frivillige i den lokale styregruppe er i fuld gang med forberedelserne til den syvende udgave af Esbjergs Stafet for Livet, der i år kommer til at foregå den 26. og 27. maj i Veldtofte Idrætspark.

Stafet for Livet



Hvis ikke man har tilknytning til et bestemt hold og gerne vil deltage, kan man tilmelde sig et af de åbne hold.



For yderligere information og tilmelding henvises til Stafet For Livet er en holdaktivitet tænkt som en fælles kamp mod kræft.Hold på typisk 10-15 personer tilmelder sig og samler på forskellige måder penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Dels koster det 100 kroner at tilmelde sig som deltager, dels arbejder holdene aktivt for at skaffe sponsorer og lave andre fundraisende aktiviteter før og under stafetten.Hvis ikke man har tilknytning til et bestemt hold og gerne vil deltage, kan man tilmelde sig et af de åbne hold.For yderligere information og tilmelding henvises til www.stafetforlivet.dk/esbjerg

Satser på deltagerrekord Den første Esbjerg-stafet fandt sted i 2012, og siden da er både overskuddet og antallet af deltagere vokset stødt. Med to måneder tilbage har i alt 50 hold har tilmeldt sig, men der er plads til mange flere. Formand Søren Andersen håber, at man igen år kan tage stafetten til nye højder. - Vi har en del nye og forbedrede tiltag i ærmet i år, som vil bidrage til at gøre vores syvende stafet til en endnu bedre oplevelse for vores forventede 4000 deltagere, siger Søren Andersen. Som altid varer stafetten 24 timer og der er tale om en holdaktivitet. Banen er 400 meter lang og som deltager vælger man selv, om man vil gå en enkelt runde eller om man er klar på at tage ti. Den eneste regel er, at de enkelte hold som minimum skal have én deltager på banen i hele det døgn, stafetten varer. Reglen skal symbolisere, at kampen mod kræft aldrig stopper.