Stafet For Livet mangler tovholder til sponsorgruppen

Ribe: Styregruppen til årets Stafet For Livet i Ribe er stort set på plads - men der mangler en vigtig person: En tovholder til den meget vigtige sponsorgruppe.

Sponsorgruppen er nemlig i høj grad med til at skabe overskud til Kræftens Bekæmpelse ved at lave aftaler med firmaer eller personer, der donerer penge, naturalier eller tjenesteydelser til stafetten. Mange, som ikke har mulighed for at deltage i selve stafetten, vælger at være sponsorer i stedet.

- Det er meget vigtigt, at vi finder en tovholder til sponsorgruppen, så den rigtigt kan komme i gang med arbejdet. Vores fokus er jo både at sætte fokus på kræft og at indsamle flest mulige penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte, så derfor er sponsorgruppen meget vigtig, siger Morten Topholm, formand for Stafet for Livet Ribe, i en pressemeddelelse.

Hvis man er frisk på opgaven eller vil høre mere, kan man skrive til ham på mortentopholm@gmail.com eller tjekke Stafetforlivet.dk/ribe