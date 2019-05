Der var cirka 3.000 deltagere i fjor, og i år er målet at slå alle tidligere års rekorder. I den forbindelse er der sammensat et tætpakket og spændende program med masser af underholdning på flere scener og inden for alle mulige genrer, samtidig med, at der spadseres på livet løs på såvel den korte bane i Veldtofte og på den lange distance i området ved idrætsanlægget. Man behøver ikke at gå eller løbe hele tiden - der skal bare være mindst en deltager fra hvert hold til at holde stafetten kørende, understreger arrangøren i en pressemeddelelse.

En kræftsygdom er så langt fra at være en fest, som noget kan være, men de op mod 100 frivillige bag Kræftens Bekæmpelses-arrangementet lægger alligevel op til, at der - ud over at blive sat fokus på kræftsagen - skal afvikles masser af underholdende og livsbekræftende aktiviteter i 24 timer på pladsen i Veldtofte.

Esbjerg Kommune: En dag, en nat, en fælles kamp mod kræft - Stafet for Livet løber af stablen i Veldtofte Idrætspark på Sportsvej i weekenden den 25. og 26. maj, og arrangørerne håber på ikke færre end 4.000 deltagere - 1.000 flere end sidste år, hvor arrangementet kom til at stå en smule i skyggen af Royal Run.

Kim Larsen mindes

Ligesom det er tilfældet med de mange frivillige, møder også musikere op og medvirker uden at få en krone for det med det formål at få samlet så mange penge ind som muligt til oplysningsaktiviteter og forskning.

Blandt andet stiller Postorkesteret som altid op og indleder stafetten i spidsen for Fighterrundens gulblusede deltagere. Fighterrunden er for familier, hvor et medlem er kræftsyg, og hvor man på denne måde støtter hinanden i kampen for at blive rask. Desuden vil der 12 timer senere blive tændt lys i op imod 500 lysposer som et smukt og stemningsfuldt minde om de mange, der har måttet give fortabt over for den forfærdelige sygdom.

Det vil givet også vække minder, når bandet Værs'go går på Store Scene klokken 19.15. Værs'go er nemlig et Kim Larsen-kopiband, og med koncerten sender man dermed også en varm hilsen og tak til den folkekære musiker, der døde af kræft den 30. september sidste år.

Derudover byder programmet på indslag med Not Big Båt Band, Peter Bäume, gymnaster fra SIF/Hermod, Michael Lund, Anker Kjærsgaard, Dorte Mørup Tagmose, Anne Fjord og Jacob Gaasedal, Natasha Estrup, Mikkel Schack, Tanni Christine samt Michael Moesgaard.

Der er også masser af aktiviteter for børn, legeland, skumfiduser over bål og ansigtsmaling til hesteridning, børnefotografering, segways og bamseskadestue. Mange børn glæder sig allerede nu også til et gensyn med Hattemageren og co., der underholder lørdag eftermiddag på Store Scene.

Desuden arrangerer mange af de deltagende hold også forskellige aktiviteter i og omkring deres telte, ligesom der på pladsen er adskillige boder med mad og drikke.

I skrivende stund er 49 holdt tilmeldt med 916 deltagere. 55 kræftramte fightere har også meldt deres ankomst.