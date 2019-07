Stafet For Livet gav overskud på 850.000 kroner

Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh

Årets udgave af Stafet For Livet i Esbjerg gave et pænt overskud. De sidste tal er blevet regnet sammen, og resultatet blev et overskud på 850.000 kroner. De første 50.000 kroner går til lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg.

Esbjerg: Ømme lægmuskler, vabler på fødderne og for lidt søvn er som regel nogle af resultaterne af Stafet For Livet, men anstrengelserne var besværet værd. Nu har Stafet For Livet i Esbjerg nemlig fået talt sammen og kan løfte sløret for det økonomiske resultat. - Vi har ikke fået regnskabet endeligt godkendt ved Kræftens Bekæmpelse endnu, men som det ser ud, så ender vi på lige omkring 850.00 kroner i overskud, fortæller Margit Laursen, der er næstformand og kasserer for Stafet For Livet i Esbjerg. Selv om resultatet er mindre end de små 1,1 millioner kroner, som stafetten gav i 2018, så er Margit Laursen meget tilfreds. - Vi har nedjusteret forventningerne en smule, for vi oplever et fald i deltagerantallet i disse år. Vi var 2.200 tilmeldte i år, og vi har tidligere været over 4.000. Der er mange arrangementer på samme tid i området, så det er helt naturligt, at vi oplever et fald. Det bekymrer mig sådan set ikke. Kan vi finde et niveau på mellem 2.000 og 2.500 deltagere hvert år, så er det meget fint, siger Margit Laursen.

Stafet for Livet Årets udgave af Stafet for Livet i Esbjerg blev afviklet i Veldtofte den 25. og 26 maj.



Her gik og løb godt 2.200 deltagere i 24 timer.



Der blev tilbagelagt i alt 67.677 runder, svarende til 27.440 kilometer.



Der blev om aftenen tændt 270 lysposer.

Foto: Chresten Bergh Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh

50.000 kroner til lokalforening Alt omkring Stafet For Livet er bygget op om frivillige, og det er dem, der sammen med sponsorerne holder hjulene i gang. - Vi skal være meget ydmyge taknemmelige overfor vores mange sponsorere og også være påpasselige med ikke at presse dem for meget, for vi ved jo godt, at der er folk fra mange arrangementer, der kommer og banker på hos sponsorerne. Heldigvis har vi mange trofaste sponsorere og frivillige her i Esbjerg, siger Margit Laursen. Stafetten i Esbjerg er blot en af mange over hele landet. Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse, hvor pengene bliver brugt til forskning, patientstøtte og forebyggelse. Men det er ikke alle 850.000 kroner, der bliver sendt til hovedorganisationen. - 10 procent eller maksimalt 50.000 kroner af overskuddet går til den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, og det vil sige, at vi kan sende 50.000 kroner til lokalforeningen i Esbjerg, hvor pengene kan bruges, som man finder det mest nødvendigt helt lokalt, siger Margit Laursen.

Foto: Chresten Bergh Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Anstrengelserne ved Stafet for Livet i Veldtofte den 25. og 26 maj i år gav et overskud på 850.000 kroner. Arkivfoto: Chresten Bergh