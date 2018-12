Stafet For Livet Ribe søger frivillige

Det er nu man skal melde sig, hvis man ønsker at deltage i planlægningen af Stafet For Livet i Ribe, der næste gang holdes i september 2019.

Ribe: Når der næste gang skal afholdes Stafet for Livet på Hovedengen i Ribe, så kunne arrangørerne rigtigt godt tænke sig at høre fra frivillige, der kunne tænke sig at være en del af det store arrangement.

De sidste to år har frivillige i Ribe bidraget til kampen mod kræft og fejring af livet gennem planlægning og afholdelse af stafetten, der næste gang afholdes lørdag den 14. og søndag den 15. september.

Og planlægningen går snart i gang, forklarer Stafet for Livets formand.

- Stafet For Livet bliver arrangeret- og afholdt af frivillige. Ønsker man at være en del af et socialt fællesskab og gøre noget aktivt i kampen mod kræft, så er der altid plads på holdet. Der søges lige nu frivillige tovholdere til flere opgaver i forbindelse med planlægning af næste års Stafet For Livet, siger formand Morten Topholm, der håber flere vil være med til at sætte fokus på kampen mod kræft.

- Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod kræft. Stafet for livet er en holdindsats, ikke en konkurrence, og vi søger nu frivillige, der vil medvirke til at arrangere næste års aktivitet, siger Morten Topholm.

Hvis man ønsker at vide mere om Stafet for livet, kan man gå ind på hjemmesiden Stafetforlivet.dk/ribe eller på Facebook og søge på Stafet For Livet Ribe.

Der afholdes et informationsmøde for nye frivillige mandag den 7. Januar klokken 19.00 i Vindrosens lokaler på Tangevej 6.