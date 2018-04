Stævneudvalg skal få styr på driften i IberCup

EfB's amatørafdeling er optimistisk med hensyn til at vende underskud til overskud i den store, internationale ungdomsturnering i fodbold.

Esbjerg: Selv om den store, internationale ungdomsturnering i fodbold, IberCup, har givet EfB's amatørafdeling et samlet underskud på 555.000 kroner på de to stævner i 2016 og 2017, er klubben fortsat optimistisk med hensyn til at vende underskuddet til overskud.

IberCup 2018 er programsat til uge 30 på Iber Cups hjemmeside (24.-28. juli), men der foreligger ikke nogen skriftlig aftale endnu.

- Vi har stillet de portugisiske arrangører nogle betingelser for at gennemføre turneringen i år, men forventer, at aftalen bliver en realitet i løbet af nogle få uger, oplyser kassereren i EfB's amatørafdeling, Carsten Thybo.

Foreløbig er der tilmeldt 86 hold fra en række lande, men EfB håber på deltagelse af cirka 130 hold, heraf mange fra Skandinavien.

På baggrund af underskuddet i Iber Cup har EfB's i øvrigt nedsat et stævneudvalg, som også skal være med til at styre Kia Cup, som til gengæld har skaffet mange penge til EfB's amatører, og den re-etablerede Bent Pedersen Cup, som afvikles lørdag den 16. juni. Det er samme dag, som Danmark møder Peru under VM i fodbold i Rusland. VM-kampen begynder dog først klokken 18.00.

Stævneudvalget består af den tidligere divisionsspiller Henrik Jensen fra firmaet 2Care4, Torben Egelund, Michael Nørgaard fra Nørgaard Anlæg (han skal styrke sponsorsiden), det nyvalgte bestyrelsesmedlem Johnny Kragh, Carsten Thybo og formanden for amatørafdelingen Søren Copsø.

Kia Cup gav i 2016 461.775 kroner i overskud og i 2017 et overskud på 394.549 kroner, så i 2018 forventer EfB at tjene penge både på Kia Cup, IberCup og Bent Pedersen Cup, hvis portugiserne og EfB altså bliver enige om betingelserne for en aftale med IberCup.