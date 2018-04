Stærkt trafikerede Tarp Byvej spærres for gennemkørsel i treenhalv måned

Esbjerg: Travle trafikanter i Tarp skal i den kommende tid - og helt frem til midten af august - vænne sig til, at den stærkt trafikerede Tarp Byvej er spærret for trafik.

Kloakken skal fornys, og arbejdet går i gang onsdag 2. maj. - Til at starte med bliver Tarp Byvej spærret i krydset ved Krohaven fra onsdag 2. maj til 16. maj. Herefter arbejder vi os hen ad Tarp Byvej i små bidder, og det betyder, at Tarp Byvej vil være spærret for gennemkørsel til og med uge 32, hvor arbejdet slutter ud for Tarp Byvej 85, fortæller Oscar Meldgaard, projektleder i DIN Forsyning, i en pressemeddelelse. Der vil blive skiltet med omkørsel i takt med de skiftende etaper. - Årsagen til gravearbejdet er, at vi skal have fornyet de nedslidte kloakrør. I samme ombæring adskiller vi regn- og spildevand, så vi får et robust kloaksystem, der er tilpasset et klima med øget nedbør. Vi er helt klar over, at vi spærrer en central færdselsåre for mange mennesker, og vi håber på deres tålmodighed, siger Oscar Meldgaard.