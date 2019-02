Stærk tobak: EfB-fans jubler og svovler over rygeforbuddet

Mange hundrede kommentarer til beskeden om at slukke smøgen.

Esbjerg: Få timer efter rygeforbuddet på Blue Water Arena var offentliggjort fredag eftermiddag strømmede kommentarerne ind på diverse EfB-Facebooksider.

På EfB Esbjerg var der over 230 kommentarer i løbet af den første times tid. Her er et uddrag:

Hold kæft I er hjernedøde. Rasmus Madsen

God beslutning ... Mon ikke man kan vente de par timer med at ryge. Mike Tonnesen

Ja, så ser I ikke mig på stadion. Dan Christiansen

Helt personligt er jeg glad for det. Jeg gider ikke at vade ind i røgskyerne ved toiletterne. Nicolai Lautrup Andersen

God og fornuftig beslutning. Mie Grønbjerg

Dejligt. Morten Kok Jørgensen

Hvad fanden. Malou Hansen

No smoke. No fun. Ralle König

100 på at folk er ligeglade og ryger alligevel. Kim Kaul

Sæsonkort til salg. Harald Heiselberg