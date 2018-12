- Da vi var i Nordjylland, gav Frederikshavn Kommune penge til julehjælpen i Frelsens Hær. Det gør man ikke i Esbjerg Kommune. Faktisk mener jeg slet ikke at have fået svar på vores henvendelse, fortæller Benny Munk.

Ud over de store hjælpeorganisationer har også private taget inititativ til at hjælpe borgere i kommunen, som er økonomisk trængte op til jul. Blandt andet kan man få Facebook finde grupper som "Hjælp til udsatte i Esbjerg og omegn", "Næstekærlighed og sammehold" og "Næstehjælperne", der alle samler alt fra tøj til mad inde og penge ind til borgere i Esbjerg Kommune. Flere supermarkeder har også meldt sig på banen. I Føtex i Smedegade har der stået en "omvendt kundevogn", hvor supermarkedets kunder har købt ting og lagt dem i vognen, når de gik ud, og tingene er blevet givet til Frelsens Hær julehjælp. Initiativet var kundechefens, og der er kommet cirka 25 fulde indkøbsposer ud af det. På samme måde er der i SuperBrugsen i rundkørslen og i Esbjerg Storcenter sat indkøbsvogne sat op, hvor man kan lægge varer til Mødrehjælpens ansøgere.

Rige klassekammerater

En klar årsag til, at der de senere år er kommet flere ansøgere til julehjælp, er ifølge lektor i økonomi og leder af ulighedsplatformen på Copenhagen Business School (CBS), Birthe Larsen, at der i Danmark er blevet flere familier, som lever fattigere end tidligere. Hun mener, at en mulig årsag til dette er, at der på flere områder er blevet skåret i offentlige ydelser, heriblandt kontanthjælpen.

- Men én ting er, at der er blevet flere fattige. En anden ting er, at der også er sket en stigning i den anden ende, for der er i Danmark også blevet flere rige. Hvis det fattige barns klassekammerater derfor får endnu større gaver, kan nogle forældre føle, de er nødt til at matche det, selvom de ikke selv har økonomien til det, forklarer Birthe Larsen.

Dermed kan det større antal af ansøgere være mere end blot en konsekvens af, at flere er blevet fattigere og altså også en konsekvens af, at uligheden i det hele taget er blevet større i Danmark, lige som det også er tilfældet i mange andre lande. Birthe Larsen peger dog også på, at en del af årsagen kan være, at en større andel af de fattige danskere vælger at søge om julehjælp nu i forhold til tidligere.