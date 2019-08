Stadig et mysterium: Køkken i forsamlingshus med kæmpe industrikomfur er forsvundet sporløst

Bestyrelsen i Aalbæk Forsamlingshus aner stadig ikke, hvordan indbrudstyve har båret sig ad med at stjæle husets store industrikomfur uden af efterlade sig spor. Mange andre store maskiner forsvandt også under indbruddet, og der er stadig ingen spor af gerningsmændene.

Aalbæk: For bestyrelsen i Aalbæk Forsamlingshus er det stadig et mysterium, hvordan indbrudstyve formåede at slippe afsted med et indbrud af en sådan art, som tilfældet var.

Ingen opdagede nemlig noget som helst, før ukendte gerningsmænd en sommernat i juni havde stjålet mange centrale dele af industrikøkkenet i Aalbæk Forsamlingshus.

Det store komfur, ismaskine, mikroovn, røremaskiner, blender med mere, og især, at det flere hundrede kilo tunge komfur med seks kogeplader er blevet fjernet igennem en bagdør forstår man ingenting af.

- Vi ved simpelthen ikke, hvordan det er sket. Man har ikke flyttet borde i salene for at få det ud igennem den store dør, så det er kommet ud gennem vores lille bagdør til køkkenet, uden at der er efterladt et eneste mærke, siger sekretær i Aalbæk Forsamlingshus, Bjarne Rose.

- Den eneste måde, det kan være være foregået på, er ved, at tyvene har skilt det ad og båret det ud. De har taget sig god tid, og vi kan se, at de også ved ismaskinen har taget sig god tid, fordi der er lukket for hanen, og vandet er slået fra, inden den er fjernet, siger Bjarne Rose og forklarer, at også bageplader fra industriovnen er stjålet, mens ovnen selv kun nåede at blive rykket ud fra væggen, og herefter efterladt.