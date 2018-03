Stabil tilgang til uddannelserne i Esbjerg

Ansøgning - kvote 1 og 2

Kvote 1 er for ansøgere, der har en gymnasial eksamen og opfylder eventuelle specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Ansøgerne bliver optaget efter deres gennemsnit fra den gymnasiale eksamen.Kvote 2 er for de ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Det er det enkelte uddannelsessted, som foretager en konkret individuel vurdering af hver enkel ansøger.