Sprogskole i Ribe flytter på grund af færre kursister

Hun fortæller, at AOF Job & Dansk på et møde i januar vil evaluere situationen sammen med Esbjerg Kommune, men Betina Johansson understreger, at der fortsat vil være sprogundervisning for flygtninge og indvandrere i Ribe.

RIBE: Sprogskolen i Ribe, som AOF Job & Dansk står bag, skal i løbet af det kommende halve år ud og finde nye - og mindre - lokaler til den fremtidige undervisning. Sprogskolen har i flere år holdt til på Bøge Allé, men her er lokalerne alt for store i forhold til det antal kursister sprogskolen har lige nu, fortæller forstander for AOF Job & Dansk i Esbjerg, Ribe, Varde og Vejen, Betina Johansson.

Forpligtet

- Vi har jo som ekstern leverandør indgået en kontrakt med kommunen, som siger at vi er forpligtet til at tilbyde undervisning i både Esbjerg og Ribe. Til gengæld kan det godt være, at der vil være nogle danskhold, hvor vi i fremtiden kun kan tilbyde undervisning i Esbjerg. Vi kan ikke køre et danskhold med meget få kursister, fordi vi tilbyder undervisning på forskellige niveauer. Og her vil det kunne give mere mening at samle et større hold på skolen i Esbjerg, siger Betina Johansson.

Sprogskolen er ikke kun påvirket af, at der i de senere år er kommet langt færre flygtninge og asylsøgere til Danmark. På en række andre områder er der også sket en række stramninger, som betyder færre kursister på sprogskolen - ikke kun i Ribe og Esbjerg, men også i resten af landet.

- Vi har jo også sprogundervisning til unge rumænere, som kommer til Danmark for blandt andet at arbejde i landbruget, ligesom vi har undervisning for andre arbejdstagere og udenlandske studerende. Men efter, at disse udlændinge nu skal betale et gebyr på 2000 kroner pr. modul har vi også her mærket et fald i antallet af kursister, oplyser Betina Johanson.