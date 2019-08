Spritbilist tissede i bukserne og smadrede vinflaske

Hjerting: En 67-årig mand fra Hjerting er blevet sigtet for spirituskørsel.

Mandag klokken 15.40 slingrede han så voldsomt i personbil på parkeringspladsen ved Fakta på Havborgvej i Hjerting, at to vidner uafhængigt af hinanden bemærkede det og kontaktede politiet.

Manden fortsatte ind i forretningen, hvor han tabte en flaske vin, der smadrede mod gulvet, og ifølge politiet havde manden også tisset i bukserne.

- Vores patrulje nåede frem og fik manden anholdt klokken 15.37. Han blev alkoholtestet på stedet, men jeg kan ikke ud fra rapporten se resultatet af den test. Men man valgte efterfølgende at tage manden med på politigården for at få udtaget en blodprøve, oplyser Ole Hillerup fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Han oplyser i øvrigt, at den 67-årige mand for et stykke tid siden har fået inddraget sit kørekort.

Resultatet af blodprøven vil afgøre, om manden kan se frem til en bødestraf, eller om en frihedsstraf kan komme på tale. /jeo