Spritbilist smadrede sidespejl

Esbjerg: En 24-årig mand fra Esbjerg var så fuld, at han både smadrede et sidespejl på bilen og kørte over et helleanlæg, inden politiet fik ham bragt til standsning. Politiet anholdt manden og tog ham med til udtagning af en blodprøve. Politiet sigter ham nu for spirituskørsel. libra