Sprækker i ø-paradiset: Narkofest på Fanø var ikke den første

I forrige weekend trak Fanø en række negative overskrifter, da to helt unge piger blev kørt på hospitalet efter indtag af det farlige stof MDMA. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er det dog langt fra første gang, at der er blevet taget hårde stoffer ved en fest på øen.

Statistikkerne viser, at problemet ikke er stort på Fanø. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er det dog ikke første gang, at der bliver taget hårde stoffer ved fester på øen.

Tidligt lørdag morgen blev to unge piger indlagt til intensiv behandling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Pigerne havde i løbet af natten været til fest på Fanø, hvor de formentligt har indtaget det farlige rusmiddel MDMA. Ugen inden var en ung mand død af et lignende stof på Sjælland.

Normalt er Fanø landskendt for gode historier om smuk natur, initiativrige borgere og et stærkt kulturliv. Derfor kom det som et chok for mange, da ø-paradiset i forrige weekend trak overskrifter af langt mere negativ karakter.

Forrige fredag blev to piger på 15 og 16 år indlagt på Sydvestjysk Sygehus efter at de til en fest på Fanø havde indtaget det farlige stof MDMA.De to piger var i nogle timer bevidstløse, men kom til sig selv i løbet af lørdag formiddag. En 19-årig mand fra Esbjerg er sigtet for at have givet de to piger det ulovlige stof. MDMA kaldes også "Emma". Det er også kendt som Ecstasy. Stoffet kan ifølge professor ved Center for Rusmiddelforskning Mads Uffe Pedersen i bedste fald få brugeren til at føle sig åben og veltilpas. Desuden kan det give lyst og energi til at danse i lang tid. Stoffet kan dog også give ubehagelige oplevelser. Angst, panikanfald, paranoia, kvalme og kramper. I værste fald sættes kroppens varmeregulering ud af spil, hvilket i sidste ende kan koste livet.

- Det er især, når der holdes fester, hvor der kommer folk udefra. Så bliver der taget lidt af hvert. Det er ikke sådan, at der er et decideret salg på Fanø, men der er mulighed for at få de stoffer, man gerne vil have, siger JydskeVestkystens kilde, der ønsker at være anonym, men hvis identitet er redaktionen bekendt.

En kilde, der har et nært kendskab til narkomiljøet på Fanø fortæller, at det mest er hash, som de unge eksperimenterer med. Men når der holdes fest, er det ikke unormalt, at hårdere stoffer tages i brug.

Naivt at benægte problemet

Borgmesteren på Fanø, Sofie Valbjørn (Alt), fortæller, at hun er påvirket af weekendens episode, men maner samtidig til besindighed.

- Som mor kan jeg godt få den tanke, at jeg ikke tør sende mine børn ud af døren, men alle statistikker viser, at problemet ikke er så stort, som vi tror. Generelt er både børn, unge og forældre ramt af de her flertalsmisforståelser. Man tror, at de andre drikker mere, at alle andre har prøvet stoffer og så videre. Bevidstheden om, at det ikke forholder sig sådan, er vigtig at få ud til alle, siger hun.

JydskeVestkystens kilde i miljøet giver borgmesteren ret i, at det langt fra er alle unge på øen, der tager stoffer, men holder fast i, at episoden sidste fredag ikke var et enkeltstående tilfælde.

- Det er noget, der foregår, og man er naiv, hvis man tror andet. Men de hårde stoffer er heldigvis kun i omløb i begrænset omfang. Men de er der, siger kilden.