Sportsfolk: Uddannelse gør Esbjerg mere attraktiv

De to håndboldspillere er nemlig begge studerende på Erhvervsakademi SydVest samtidig med, at de spiller ligahåndbold.

Og det er noget, som har stor betydning for sportsfolk. Det kunne håndboldspillerne Maria Mose Vestergaard fra Team Esbjerg og Søren Tau Sørensen fra Ribe-Esbjerg HH fredag bekræfte, da det nye "Idræts- og Uddannelsesmetropol Esbjerg" blev præsenteret på et pressemøde.

Esbjerg: Nu har EfB, Team Esbjerg, Ribe-Esbjerg HH og Esbjerg Energy endnu et godt argument, når de skal forsøge at forhandle aftaler hjem med nye spillere. De kan nemlig i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest og Esbjerg Kommune tilbyde spillerne, at de kan tage en to-årig uddannelse, som i mange tilfælde vil være lig med længden på de indgåede kontrakter.

Idræts- og Uddannelsesmetropol Esbjerg er blevet til i et samarbejde mellem sportsklubberne i Esbjerg, Esbjerg Kommune og Erhvervsakademi SydVest.Her vil der være et tilbud til alle sportsfolk i Esbjerg om at kunne tage en typisk to-årig uddannelse på Erhvervsakademi SydVest, som kan kombineres med deres sport. Der er 16 forskellige uddannelser og alt lige fra finansøkonom over multimediedesign til datamatiker. Hvis spillerne bliver i Esbjerg i længere tid, er der også mulighed for at kunne læse videre og eksempelvis få en bachelor.

Føler sig ikke som en belastning

For Søren Tau Sørensen, der læser multimediedesign, var det faktisk det helt afgørende argument for at vælge Ribe-Esbjerg HH, da han skiftede væk fra Team Tvis Holstebro.

- Den største grund var helt klart muligheden for at kombinere sport med skole. Det var en kæmpe gulerod, siger Søren Tau Sørensen.

Han har tidligere gået på en Team Danmark handelsskole, hvor han dog ikke oplevede samme fleksibilitet og imødekommenhed, som han gør på sin uddannelse i Esbjerg.

- Her føler man ikke, at man er en belastning for lærerne, når man igen kommer og siger, at man ikke kan komme til noget undervisning. I stedet prøver de at hjælpe med en løsning på, hvordan man alligevel kan følge med. Man kunne sikkert tage uddannelsen uden fleksibiliteten, men det her giver et meget bedre resultat, siger Søren Tau Sørensen.

Maria Mose Vestergaard læser til markedsføringsøkonom, og hun bakker Søren Tau Sørensen op i, at uddannelsesmuligheden var et stort plus for at vælge Team Esbjerg fremfor andre klubber, hvor der ikke var samme mulighed for uddannelse.

- Hvis jeg en dag ikke kan komme, skal jeg bare melde ind, og så kan læreren imødekomme det ved for eksempel at sende powerpoint med noter, så jeg selv kan læse op, og lærerne er også villige til at tage en eller to ekstra timer. Det betyder meget, siger Maria Mose Vestergaard.