Sportsfiskerforbund om oversvømmelser: Jordfordeling er løsningen ved Vilslev

Danmarks Sportsfiskerforbund skriver i høringssvar, at den bedste og mest langtidsholdbare løsning mod oversvømmelser i den vestlige del af Kongeåen er etablering af et vådområde og en fornuftig jordfordeling for lodsejerne. Dette begejstrer dog ikke lokal lodsejer.

- En udgravning og uddybning af Kongeåen ikke vil have nogen nævneværdig effekt på afvandingen af området, siger Lars Brinch Thygesen og giver eksempler på, hvordan blandt andet bunden i Vadehavet er op til 40 cm højere end åens bundkote, og at grundvandsspejlet i området ligger meget højt.

Derimod mener forbundet, at løsningen med en genslyngning af åen, etablering af et vådområde og en fornuftig jordfordeling, hvor lodsejerne kompenseres for deres jord, er den rigtige, og natur- og miljøkonsulent fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, ser dette som en langtidsholdbar løsning for både lodsejere, natur og lystfiskeriet.

Med baggrund i rapporten udarbejdet af Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune med bidrag fra Miljøstyrelsens Center for Rig Natur, Naturstyrelsen Vadehavet, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen mener Danmarks Sportsfiskerforbund ikke, at det nytter at grave åen dybere for at få vandet væk.

Da fristen for indsendelse af høringssvar vedrørende oversvømmelserne ved Vilslev og rapporten "Løsningsmodeller for afvanding ved Kongeåen" udløb 23. september, havde Esbjerg Kommune modtaget i alt 22 høringssvar.

Alle parter

Rapporten konkluderer, at etablering af et vådområde vil være den bedste løsning, fordi den samtidig vil tage hensyn til naturværdierne og vandmiljøet i området, og netop derfor bakker Danmarks Sportsfiskerforbund op om denne løsning.

- Vi er opmærksomme på at rapportens konklusioner virker meget voldsomme og frustrerende på borgere og lodsejere i området, siger Lars Brinch Thygesen, der godt er klar over, at det i bund og grund ikke tilkommer Danmarks Sportsfiskerforbund at blande sig i sagen, fordi det er et meget følsomt område, men man gør det, fordi man har dyb respekt for den situation, lodsejerne og borgerne befinder sig i.

- Vi føler med dem, og jeg håber, at alle parter kan samles for at finde den bedste løsning, og det er også derfor vi er kommet med dette høringssvar. Vi bidrager gerne til en arbejdsgruppe, hvis vi kan byde os til ved hjælp af det netværk, vi har på dette område, siger Lars Brinch Thygesen.