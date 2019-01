- Droob har været villige til at hjælpe os til en god aftale, som er en win-win situation for begge parter. Vi kommer til at rykke til et helt nyt lejemål i et visionært byggeri, hvor vi kan give butikken det helt rigtige udtryk, fastslår Lars Elsborg.

Lars Elsborg, der er administrerende direktør i Sport24, lægger ikke skjul på, at det handler om at komme tættere på Broen Shopping, men der er også andre årsager.

Hun har efterhånden solgt broderparten af de cirka 85 lejligheder fra 1. sal og opefter i Karreen-komplekset, og i erhvervs-delen rummer bebyggelsen stadig en butik på cirka 750 kvadratmeter ledig ned mod Broen, ligesom der ud mod Kongensgade er en butik på 250 kvadratmeter samt hjørnelejemålet ved Englandsgade på cirka 400 kvadratmeter, som bevidst er friholdt for at kunne tiltrække endnu en stærk aktør til ejendommen, oplyser René Neesgaard, partner og direktør i erhvervsmæglervirksomheden Colliers.

- Vi synes, det er ret fantastisk, at vi har fået den første lejer ind. Og en lejer, som nok skal bidrage til også at skaffe den næste lejer, siger Sisse Droob.

Andre på vej

- Nu, hvor det kan meldes ud, at Sport24 er første lejer, giver det mulighed for at kunne drøfte placeringen med interesserede lejere igen, og det er vores forventning, at den næste udlejning vil gå markant hurtigere end den første, siger Neesgaard og fortsætter:

- Selv om antallet af butikker er øget kraftigt i Esbjerg med byggeriet af Broen, så er der stadig butikker, som i dag ikke er repræsenteret i Esbjerg. Disse vil, når det rette lokale kommer, være interesserede.

Han erkender, at det har taget længere tid end forventet at finde den første erhvervslejer til Karreen:

- Det skyldes, at det har været vigtigt for udlejer, at den første lejer er én, som passer ind i ejendommen, og som kan være med til at løfte resten af ejendommen og området generelt. Dette sammenholdt med, at gågaden på det sted ombygges i to faser, har gjort, at udlejningshastigheden har været lavere end forventet.