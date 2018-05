Sport & Event Park-ansatte lærer at håndtere demente

Endnu et hold fra Sport & Event Park Esbjerg er blevet demensvenner, hvilket betyder, at de nu kan bidrage til at gøre livet nemmere for mennesker med demens.

Esbjerg: I dagligdagen kan der let opstå situationer, hvor mennesker med demens uden at vide det giver anledning til uro, nervøsitet, irritation og vrede - både hos dem selv og de mennesker, de møder. Det kan for eksempel være, når de besøger Svømmestadion Danmark, hvor mange mennesker dagligt kommer. Derfor er personalet nu blevet rustet til at agere hensigtsmæssigt, når de får besøg af demente.

For at blive demensven skal man igennem et kort oplæg, hvor man bliver klogere på, hvordan man skal agere, og hvordan man bedst muligt kan hjælpe. Oplæggene gives af frivillige instruktører og tager ikke lang tid. Men det er nok til, at man bliver opmærksom på de udfordringer, som mennesker med demens har. Og selv om det måske ikke betyder de store ændringer i dagligdagen, er det stadig værdifuld viden.

- Jeg blev helt sikkert klogere og har fået nogle gode værktøjer, som jeg kan trække på i mit daglige arbejde, siger Edith, receptionist i Sport & Event Park Esbjerg i en pressemeddelelse.