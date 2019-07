Hos EfB er der stor tilfredshed at spore over forlængelsen, og administrerende direktør Brian Bo Knudsen ser især frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Lokal opbakning

- Vi er glade for, at Det Faglige Hus fortsat kan se værdien i at være en stor partner i Esbjerg fB, da det bekræfter styrken af vores projekt og vidner om en stor interesse for os. Derudover er Det Faglige Hus en mangeårig samarbejdspartner, som vi glæder os over at have med om bord også i de kommende to sæsoner også, siger direktøren.

Hos Det Faglige Hus pointerer landsformand Johnny Nim vigtigheden af at bakke op lokalt og fremhæver desuden resultaterne i Esbjerg fB.

- Vi ser det som en naturlig ting at bakke op om lokalsamfundet, og derfor fortsætter vi hos EfB. Det Faglige Hus har været med i både gode og dårlige tider, og lige nu er EfB-projektet særdeles interessant med både nyvundne bronzemedaljer og europæiske kampe ventende forude, siger Johnny Nim i pressemeddelelsen.

Det Faglige Hus har været en del af sponsorteamet i Esbjerg fB i mere end ti år.