Splittelse i Esbjergs røde blok: Samarbejdet med De Radikale er forbi

Men nu er samarbejdet opsagt, hvilket konkret betyder, at rød blok ikke længere koordinerer sager med De Radikale forud for udvalgsmøder, ligesom de to årlige møder, partierne oprindelig aftalte med henblik på blandt andet at koordinere arbejdet for valgforbundets mærkesager, er en saga blot.

De fire partier indgik ellers i valgkampen sidste år i et valgforbund, der har til formål at maksimere antallet af mandater inden for blokken og minimere stemmespild, ligesom de i fællesskab formulerede 10 politiske temaer, som de gav hinanden håndslag på at arbejde for.

Både ved kommunalvalget i 2009 og igen ved valget i 2013 stod S, SF, De Radikale og Enhedslisten last og brast i et valgforbund, og det samarbejde blev annonceret igen i april 2017 - forud for kommunalvalget i november samme år. De fire partier stillede samtidig med en ny makker på holdet, nemlig Alternativet - Alternativet opnåede dog ikke valg til byrådet.Et rent teknisk valgforbund har til formål at maksimere antallet af mandater inden for blokken og minimere stemmespild. Et valgforbund får - efter en lidt indviklet, matematisk metode - udfra antallet af stemmer tildelt et antal poster, som ved konstitueringen fordeles partierne i mellem. De fem partier, der indgik valgforbund forud for kommunalvalget, aftalte også 10 pejlemærker, som de ville arbejde for, blandt andet øget fokus på dagpasning, skoler og ældre, modvirkning af social dumpning, bedre kommunalt erhvervsklima, øget investering i den kollektive trafik, forbedret integration og flere investeringer i grøn vækst.

- Det samarbejde, vi lagde op til i valgkampen, er desværre ikke blevet, hvad jeg havde håbet på. Det har jeg taget konsekvensen af. Jeg har givet det ni måneder, og det har været for svært at være i. Jeg har aldrig været en fan af blokpolitik og vil hellere sidde alene og være radikal end at blive mast ind i en blok. Men jeg samarbejder gerne til begge sider, og det var også min strategi ved budgetforhandlingerne. For mig handler det om, hvad man samarbejder om og ikke med hvem, og jeg kæmper stadig for det samme, som jeg gik til valg på, siger Anne Marie Geisler Andersen (R).

Hvem af parterne, der først slog op med hvem, er lidt uvist, men tanken om et brud er formentlig født i begge lejre nogenlunde samtidig. Anne Marie Geisler Andersen (R) var dog hurtigst på aftrækkeren og aflyste sin deltagelse i både et fælles møde dagen før budgetforhandlingerne og i mandags også fremtidige formøder med S og EL forud for udvalgsmøderne i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Manglende tillid

Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, er fuld af undren:

- Det her var jo ikke blot et valgteknisk samarbejde, og for vores vedkommende har de 10 politiske pejlemærker, vi aftalte, ikke ændret sig. Jeg ser dem faktisk som et løfte, vi har givet vælgerne om, at vi samarbejder om at presse politikken den vej på disse afgørende punkter. Det her er ikke en efterskole, hvor man flytter værelse, fordi man pludselig bedre kan lide en anden end den, man først har valgt at dele værelse med, siger han.

SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, føler sig dog "lettet":

- I budgetforhandlingerne kunne vi se, at der mellem De Radikale og blå blok var et meget tæt samarbejde på en måde, så jeg i hvert fald ikke fremover tillidsfuldt ville kunne drøfte interne ting som blandt andet forhandlingstaktik med Anne Marie Geisler. Det er fair nok, at hun har valgt at samarbejde med Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og De Konservative, men når man har sagt a, så må man også sige b. Det samarbejde, SF fremover kan have med De Radikale, er på det niveau, vi har med partierne i blå blok. Jeg tror egentlig, det er til alles bedste, at der skabes klarhed omkring de gensidige forventninger. Når man ikke får det, man forventer af en valgforbunds-partner, der har været med til at skrive under på nogle politiske målsætninger, så giver det jo gnidninger, så jeg tror faktisk, vi fremover får et bedre klima, siger hun.

Enhedslistens Sarah Nørris er enig og erklærer samtidig, at for hende er et valgforbund med De Radikale op til næste kommunalvalg ikke indlysende:

- Vi vil i givet fald skulle tænke os grundigt om - jeg synes ikke, De Radikale har levet op til aftalen fra valget, og som sagerne står, har jeg heller ikke længere den tillid, der skal til.