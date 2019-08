Splintret siderude udløste kaos på motorvejen

Esbjerg: Torsdag eftermiddag udviklede sig ganske dramatisk på Esbjergmotorvejen. Klokken 13.48 kom en lastbil med trailer kørende i vestgående retning, da førerhusets venstre forrude af ukendte årsager sprang.

Forskrækkelsen fik chaufføren til at klodse bremsen, og under den hårde opbremsning mistede han herredømmet over lastvognstoget, der snurrede rundt og endte ude i rabatten.

På grund af trafikuheldet var Syd- og Sønderjyllands Politi nødt til at spærre begge spor i vestgående retning. Det skabte kødannelser midt i eftermiddagstrafikken og udløste endnu et trafikuheld.

En 54-årig mand fra Esbjerg kom kørende i en varebil og var ikke opmærksom på den begyndende kødannelse foran sig. Han kunne derfor ikke nå at bremse op, og stødte ind i den forankørende personbil. Begge bilister slap uskadt fra sammenstødet, der kun medførte materielle skader.

Klokken 16.30 blev det ene af de to vestgående spor på Esbjergmotorvejens genåbnet, og klokken 16.50 var hele motorvejen igen farbar.