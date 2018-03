Spinningevent skal give to millioner kroner

ESBJERG: Det er med stor spænding, Ribe-Esbjerg HH imødeser onsdagens REHH & Skjern Bank Spinning Grandprix i Carlsberg Loungen som optakt til lokalopgøret mod SønderjyskE i ligaen. For et stykke tid siden fortalte bestyrelsesmedlem i REHH, Johnny Nim, at forventningerne var to millioner kroner i klubkassen og omkring 1400 spisende gæster, hvilket vil sige, at også skybokse skal tages i brug på Blue Water Arena.

- Jeg både håber og tror, at vi når målet med de to millioner og de 1400 spisende gæster. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt cirka 1000 spisende gæster, som kan se frem til et fint måltid, som Den Røde Okse har forberedt med Slagter Theilgård som kødleverandør, Bjørn K Erhverv som grøntleverandør, Scandinavian Wine som vinleverandør og GuldBageren som brødleverandør, oplyser administrationschef i klubben, Anette Knudsen.