Første spadestik på Esbjergs nye boligtårne på tovværksgrunden sker tirsdag - og med et noget anderledes arrangement. For eksempel kommer en DJ, en stand-up komiker og et stort dansk musiknavn.

Der vil være taler ved blandt andre David Zahle, Partner i BIG - Bjarke Ingels Group og næstformand i bestyrelsen for Windrose A/S - A Place To samt direktør Lars Kristensen. Arrangementet har også hentet det kendte danske musiknavn Skinz til pladsen. Skinz har med sange som "Malibu" både markeret sig på hitlisterne og er blevet flittigt spillet af radiostationerne.

A Place To er allerede på vej med flere ejendomme andre steder i Danmark, blandt andet i Århus og København og der planlægges desuden ejendomme i Norge, Tyskland og Schweiz.Konsortiet bag A Place To er WINDROSE A/S, der er et partnerskab mellem blandt andet den verdenskendte tegnestue BIG - Bjarke Ingels Group og Heimstaden - et af Nordeuropas største ejendomsselskaber.

Masser af studerende

Til lattermusklen har man hentet stand-up komikeren Martin Nørgaard. Han er blandt andet kendt for satireprogrammet "Nørgaards Netfix" pa TV 2 Zulu, men også fra optrædener til Comedy Aid, Comedy Gallaen og podcasten "Det Dystre Skæg" sammen med vennen og kollegaen Elias Ehlers.

Desuden byder arrangementet på DJ og konkurrencer, hvor man for eksempel kan vinde to tredages billetter til musikfestivalen Northside i Aarhus.

- Vi satser på at få skabt en rigtig god stemning og håber at der kommer en masse studerende forbi, fortæller Lars Kristensen og fortsætter:

- A Place To er tanken om det sted, hvor man engagerer sig, hvor man kan være dristig og gøre en forskel, være positiv og leve, bo, mødes, læse, lære, vokse, sove godt, spare op, elske, spise, trives ... kun fantasien sætter grænsen, siger Lars Kristensen, der selv er fra Esbjerg.

A Place To bliver med møblerede lejligheder af højeste kvalitet, som henvender sig til unge under 35 år, et hjem, hvor man kan færdes sikkert, udvikle sig som menneske og socialisere, mens man bor skønt med udsigt til hav og by. Det er et unikt sted for aktive unge, en livsstil med mange relevante servicetilbud og muligheden for at bo for sig selv og sammen med vennerne.