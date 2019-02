En bålhytte ved spejderhuset på Plantagevej i Hjerting er blev raseret af ukendte besøgende. Kraftige stolper og et stort bord-bænkesæt er ødelagt.

Esbjerg: Vandalers ødelæggelse af en bålhytte i Hjerting har vakt forargelse og diskussion blandt de lokale. På Facebook har 38 beboere kommenteret et opslag om ødelæggelserne i den helt nye bålhytte, som spejderne dårligt nåede at tage i brug, før hærværket ramte. - Det er rigtig ærgerligt, at et af de store borde er rykket op fra jorden, og bord og bænke er smidt rundt i hytten, siger Charlotte Bansler Abrahamsen. Frustreret og ked af det skrev hun forleden det føromtale opslag i Facebook-gruppen "For os der bor i Hjerting". Opslaget har vakt stor opsigt. "Hvad sker der for den gruppe unge i Hjerting, som ikke kan opføre sig ordentligt. Slåskampe i fitnesscenter, vandalisme mm," lød en kommentar.

Trist. Synes, det var så smukt, at der var åbnet op til den smukke hytte. Vil holde mere øje fremadrettet, når jeg går forbi med hunden. Håber forældre til børnene, der holder til her, vil gøre det samme. Inge Kristiansen Hvorfor? Det er jo meningsløst? Få jer noget fornuftigt at lave. [b]Birthe Malskær[/b]

Spejderne nåede stort set ikke at bruge den nye bålhytte, for den så sådan ud. Spørgsmålet er nu, hvem der skal reparere skaderne. Privatfoto

Uacceptabel opførsel De to spejdergrupper, DDS og FDF, deler spejderhuset på Plantagevej, og det er deres fælles bålhytte, det er gået ud over. - Kommunens folk har været så søde at lave det her superfine bålhus. Så det er rigtig ærgerligt, at det er blevet ødelagt, fortsætter Charlotte Bansler Abrahamsen. - Vi har altid accepteret, at Hjertings unge bruger vores udeområder, også selvom de ikke rydder op. Men at ødelægge borde og bænke, hvor spejderne skal opholde sig, er uacceptabelt, siger hun. Hendes opslag er blevet delt 143 gange, og 38 har kommenteret det. Charlotte Bansler Abrahamsen har givet sagen videre til spejdernes formand, som har kontaktet kommunen. Spejderne ved endnu ikke, om de selv skal reparere skaderne, eller kommunens folk klarer det.

Opråb til forældrene Formålet med opslaget har været at komme med et opråb til de unge og deres forældre. Charlotte Bansler Aahamsen håber, at forældrene vil forklare deres unge, at hærværk ikke er i orden. - Da vi havde huset ved siden af, sad de unge dér og røg og drak øl, og det kan vi godt acceptere. De må gerne bruge pladsen og bålhytten, bare de ikke ødelægger noget, siger hun og fortsætter: - Folks reaktioner på Facebook har været positive set fra vores synspunkt. Folk synes, det er forargeligt. Nogle lover at holde øje med bålhytten, når de er ud at gå tur eller lufte hunden. Og pædagoger fra klubben i Hjerting har tilbudt at holde et ekstra øje, når de er i området.

Ønsker ikke shitstorm På Facebook mener nogle, at det er udefrakommende unge, der står bag hærværket og svineriet ved spejderne. - Men det ved vi ikke noget om, og jeg har ikke ønsket at starte en shitstorm mod bestemte unge. Det er nok heller ikke unge, der tager fra den ene ende af byen til den anden for at lave ødelæggelser. Det er vores fornemmelse, at det er unge, der i weekenden ikke har andre steder at sidde, og så bruger de spejderområdet. Det er også ok, det accepterer vi, men de skal ikke ødelægge noget.