Spejderne i Hjerting er kommet bag hegn

Det fælles spejderhus for FDF og Det Danske Spejderkorps i Hjerting er blevet indrammet af et stort hegn op mod skolen og en sti for at give spejderne en smule privatliv.

Hjerting: I starten af februar var spejderne i Hjerting udsat for hærværk.

Den nyanlagte bålhytte blev vandaliseret, solide stolper, borde og bænke var blevet flået op fra jorden og smidt rundt i hytten.

Nu er der kommet et stor hegn rundt om en del af grunden på Plantagevej, og det er nærliggende at forbinde det med hærværket, men det er faktisk ikke tilfældet.

- Det har hele tiden været planen. I forbindelse med klargøring til sammenflytningen af de to grupper var Vej & Park i gang herude, og deres folk tog lidt for hårdt fat og strippede simpelthen grunden for træer, så den var fuldstændig bar. Vi tog straks kontakt til kommunen, der jo ejer grunden, og krævede at få opsat et hegn ud mod skolen og stien. Der er vi nødt til at have en afgrænsning, hvis det skal være forsvarligt for os at lade børnene sove i telt og den slags, forklarer formand for DDS i Hjerting, Tine Emerek Clausen.

De to grupper DDS og FDF flyttede under samme tag i september sidste år, fordi kommunen valgte at sælge det hus, hvor DDS'erne havde haft hjemme.